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Приметы и советы

Джигурду заподозрили в романе с Волочковой

Егор Провоторов
Общество
Джигурду заподозрили в романе с Волочковой
Фото: Youtube / Дегустация Личности

Известный актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова уже несколько месяцев намекают фанатам на романтические отношения между ними. День рождения знаменитой артистки добавил обсуждений поклонникам пары.

На празднике Джигурда и Волочкова страстно танцевали. В своих социальных сетях балерина уже опубликовала множество фотографий с торжественного мероприятия, где она находится в объятиях актера.

Сам Джигурда опубликовал видео, которое обозначил, как интимное. После этого поклонники знаменитостей пришли к однозначному выводу, что одиозные артисты являются парой.

При этом актер до сих пор состоит в официальном браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Марией Анисиной. Любовные похождения супруга с Волочковой спортсменка никак не комментирует.

В декабре прошлого года Джигурда объяснил неудачи певицы Ольги Бузовой в личной жизни. По его словам, причиной этому является то, что находящиеся с ней мужчины не выдерживают конкуренции.

Знаменитости Анастасия Волочкова Никита Джигурда
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