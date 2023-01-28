Конгрессмены потребовали от Байдена объяснить решение отправки танков на Украину

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Группа законодателей из Палаты представителей американского конгресса потребовала от руководства американской администрации объяснений по поводу решения передать танки Abrams Украине.

— Американский народ избрал нас не для того, чтобы постоянно тратить его заработанные тяжким трудом деньги на конфликт на другом конце света, не демонстрируя при этом способность надлежащим образом отслеживать конечное применение оружия, боеприпасов, бронетехники и всех других форм предоставляемой Вашингтоном Киеву военной помощи, — подчеркнули законодатели в письмо, направленном в пятницу, 27 января, на имя президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина.

Авторами послания стали представители Республиканской партии от штатов Техас, Колорадо и Аризона.

Они отметили, что армия Украины до начала Россией специальной военной операции (СВО) показали «неспособность предотвращать хищение и продажу военного имущества». Законодатели осуждают СВО, однако при этом характеризуют решение коллективного Запада приступить к поставкам Киеву танков как эскалацию. И эта эскалация, по словам законодателей, продолжает происходить за счет американских налогоплательщиков.

В связи с этим они настаивают, чтобы Остин и Байден ответили на ряд конкретных вопросов. Законодателей интересует, какие действия американское правительство собирается предпринять, чтобы не допустить попадания поставленного Киеву оружия и военной техники в руки террористов и преступных группировок.

Помимо этого, авторы письма добиваются того, чтобы Пентагон и Белый дом уточнили, как именно контролируется передача конечному пользователю на Украине различного американского военного имущества, пишет ТАСС.

Наконец, законодатели хотят знать, как администрация США планирует отчитываться о потере и уничтожении оружия и американской военной техники, поставленных на Украину, и возмещать за это расходы налогоплательщикам США. Ответ на все эти вопросы авторы документа требуют предоставить к 15 февраля.

Накануне издание Foreign Policy со ссылкой на экспертов написало, что боевые операции для Вооруженных сил Украины станут сложнее вместе с новой западной военной техникой, требующей тщательного ухода и обслуживания.