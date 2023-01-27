Экс-сотрудник Пентагона предупредил ВСУ о новой головной боли из-за Leopard и Abrams

Танк M1 Abrams / Фото: public domain

Боевые операции для Вооруженных сил Украины станут сложнее вместе с новой западной военной техникой, требующей тщательного ухода и обслуживания. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на экспертов.

— Это все равно что иметь мотоцикл, лодку и высококлассный спортивный автомобиль на открытом воздухе и пытаться каждый день поддерживать их в рабочем состоянии в тяжелых условиях, самостоятельно проводить техническое обслуживание, пока в тебя стреляют, — сказал бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Джим Таунсенд.

Украинская армия столкнется с тем, что им придется обучаться использовать абсолютно разную технику, это станет головной болью для военных. Поставки разношерстной техники — это яркий пример того, как не стоит поступать в военном деле, подытожил экс-сотрудник Пентагона.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка танков Abrams украинской стороне займет «много месяцев». По его словам, танки Leopard, которые Киеву поставит Германия и другие европейские страны, смогут помочь Украине уже весной и летом.

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины, передает здание Newsweek. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, двигатели этих танков «жадно поглощают» топливо, следовательно, для снабжения боевых машин придется создавать сложные логистические схемы. Какие еще трудности могут возникнуть у ВСУ с новыми танками, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.