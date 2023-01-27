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Поставка танков Abrams украинской стороне займет «много месяцев». Соответствующее заявление в пятницу, 27 января, сделал координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, танки Leopard, которые Киеву поставит Германия и другие европейские страны, смогут помочь Украине уже весной и летом.

— Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев, прежде чем они будут на месте, — цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что на складах Пентагона сейчас нет обещанных Украине танков нужной модели.

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины, передает здание Newsweek. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, двигатели этих танков «жадно поглощают» топливо, следовательно для снабжения боевых машин придется создавать сложные логистические схемы. Какие еще трудности могут возникнуть у ВСУ с новыми танками «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, применение американских танков M1 Abrams на Украине невозможно, так как они работают на авиационном керосине, а в местных дорогах они попросту «утонут».