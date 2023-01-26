Пентагон сообщил об отсутствии необходимых танков для Украины на складах США

Фото: defense.gov

На складах Пентагона сейчас нет обещанных Украине танков нужной модели. Об этом в четверг, 26 января, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

— У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы, — признала она.

Танки Abrams производятся на единственном заводе General Dynamics, который может выпускать 12 единиц в месяц. Но сейчас он занят выпуском танков, которые заказали Тайвань и Польша, передает РИА Новости.

Согласно информации издания Politico, в броне этих танков содержится обедненный уран. Однако американское законодательство запрещает экспорт Abrams с секретными комплектами брони, которые включают обедненный уран. Поэтому за рубеж поставляются танки с другим составом брони.

Представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Решение о передаче техники, как подчеркивается, является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что после поставки американских танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта.