Участница «Голос. Дети» обиделась на Басту после вылета

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Очередной выпуск телешоу «Голос. Дети» закончился уходом подопечной Басты Ярославы Балахматовой. Однако девочка сильно рассердилась, когда рэпер решил оставить в проекте другую участницу.

Артисту пришлось принимать непростое решение на этапе «Поединков». Первыми вышли на сцену Мариам Дарсания, Мария Тихонова и Ярослава Балахматова. Участницы нарядились в платья, украшенные мягкими игрушками и исполнили композицию Максима Фадеева «Сестричка».

По итогам выступления рэп-исполнитель оставил лишь Дарсанию. Ярослава не одобрила такое решение наставника и зачитала ему рэп. Девочка призналась, что даже назвала котенка в честь Василия Вакуленко. Однако за кулисами раздражение юной артистки проявилось сильнее.

«Баста, я на тебя рассержена! Не хочу больше тебя видеть», — заявила участница шоу «Голос.Дети».

Другие конкурсанты, которые не сумели пройти дальше, сумели найти в себе силы и сдержали эмоции. Они поблагодарили Басту за этот опыт и поздравили своих соперников, которые остались в конкурсе.

В 2021 году из-за последствий перенесенного коронавируса скончался российский певец Александр Градский. Участница четвертого сезона шоу «Голос» Алла Рид рассказала о последних днях артиста в проекте. По ее словам, артист очень любил это шоу и не хотел покидать его до самого конца.