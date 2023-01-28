Index: Закарпатские венгры прячутся от мобилизации на чердаках

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Украины продолжают масштабную мобилизацию на территории Закарпатской области. На фронт забирают не только украинцев, но и проживающих в западной Украине венгров, пишет портал Index, публикующий анонимные обращения жителей региона.

Избежать призыва можно только путем дачи взятки, размер которой составляет от 6 до 10 тысяч долларов. Однако наличие подобной суммы спасает от мобилизации только на время, говорится в материале.

По информации журналистов, мужчин забирают прямо на улицах. Так, один из жителей ехал на велосипеде, как вдруг рядом с ним остановился автомобиль, из которого вышли люди в военной форме. Мужчину прямо там погрузили в транспортное средство и отправили на фронт.

Другому жителю Закарпатья правоохранители вручили повестку при проверке документов на улице. А один из венгров получил ее на пограничном пункте, когда возвращался из Венгрии. Многие мужчины настолько боятся службы в армии, что готовы неделями прятаться на чердаках, пишет Index.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев проводит жесткую мобилизацию закарпатских венгров. Некоторые региональные СМИ до этого сообщали, что в регионе происходит принудительная мобилизация