МИД Венгрии обвинил Киев в жестокой мобилизации венгров

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Закарпатские венгры из Украины гибнут в боях, заявил в четверг, 26 января, глава венгерского МИД Петер Сийярто.

— Кроме украинцев гибнут и венгры, так как венгры, проживающие в Закарпатье, также призываются в украинскую армию. За последние несколько дней мы видели кадры того, как жестоко это иногда происходит, — заявил он.

По словам министра, Киев проводит жесткую мобилизацию закарпатских венгров. Некоторые региональные СМИ сообщали, что в регионе происходит принудительная мобилизация, передает РБК.

До этого госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье. Причиной возмущения венгерского политика послужила ситуация в Закарпатской области Украины.

Недавно правительство Венгрии заблокировало утверждение Евросоюзом седьмого пакета поддержки на приобретение вооружения для Украины. Речь идет о сумме 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Отмечается, что страны ЕС продолжат оказывать давление на венгерские власти во время встречи глав внешнеполитических ведомств в понедельник, 23 января.