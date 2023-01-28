Кравченко рассказала о судебном иске к Садальскому

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Известная российская актриса Татьяна Кравченко заявила о намерении судиться с коллегой по цеху Станиславом Садальским. По словам знаменитости, он распространяет ложную информацию.

Причиной конфликта между звездами кино и сериалов стали слухи об увольнении Александры Захаровой из театра «Ленком». Кравченко уверена, что их распространил именно Садальский. Теперь же, по словам артистки, актер начинает клеветать на нее саму.

Она подчеркнула, что будет судиться и подтвердила, что Марк Захаров также намерен подать в суд на Садальского.

— Ну сколько можно? Я думаю, что ему нужна помощь! Я же не первая, один в один он так же с Таней Васильевой поступил, — рассказала Кравченко в эфире одного из шоу на телеканале «Россия-1».

До этого стало известно, что Кравченко оскорбили слова коллеги по цеху Станислава Садальского, который заявил о ее алкоголизме. Она была возмущена словами коллеги, заявившего, что артистка якобы сорвала один из спектаклей в Петербурге, перебрав с алкогольными напитками. 69-летняя актриса назвала такое заявление оскорбительным и подлым бредом.