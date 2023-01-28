МЧС России приступило к созданию главных управлений в новых российских регионах

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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России создаст четыре главных управления в новых регионах страны, сообщили в субботу, 28 января, в пресс-службе спасательного ведомства.

Создание четырех территориальных органов определено соответствующим приказом, который был подписан главой министерства Александром Куренковым. В настоящий момент проводятся некоторые организационные мероприятия, заметили представители ведомства в комментарии ТАСС.

С 1 января указом российского президента Владимира Путина штатная численность МЧС России увеличена на 15 тысяч человек — до 303 107 специалистов.

— В частности, за счет увеличения штатной численности ведомства ведется комплектование территориальных подразделений МЧС России на новых территориях, — добавили в пресс-службе.

Завершить создание подразделений российского МЧС в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях планируется до 1 июня нынешнего года.

Накануне заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин рассказал, что комплексная программа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в систему российского здравоохранения будет подготовлена в кратчайшие сроки, вероятно, к лету.