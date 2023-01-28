Программа по интеграции новых регионов в здравоохранение РФ может быть готова к лету

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Комплексная программа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в систему российского здравоохранения будет подготовлена в кратчайшие сроки, вероятно, к лету. Об этом рассказал заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин.

По его словам, такое поручение у ведомства уже есть и сейчас уже запущена работа по формированию комплексных программ по интеграции.

— Я не могу сказать, что точно проект программы будет разработан до лета, у нас задача как можно быстрее, поэтому будем надеяться, что до лета это точно будет, — заявил замглавы Минздрава РФ в интервью ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее на совещании с кабинетом министров призвал подключить новые российские регионы к реализации национальных проектов.

О внесении соответствующего законопроекта в правительство сообщал в декабре прошлого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он пояснял, что проект подразумевает особенности интеграции, которые касаются кадровых вопросов, медицинского образования, регулирования, особенностей оказания медпомощи, а также обязательного медицинского страхования.

До этого Министерство юстиции России предложило до 1 января 2026 года ввести мораторий на взыскание задолженностей перед банками и микрофинансовыми организациями для жителей новых регионов РФ.