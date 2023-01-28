Синоптики предупредили об облачной и снежной погоде в Москве 28 января

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Облачная погода, местами небольшие осадки в виде снега, гололедица и до –4 ожидает жителей Московского региона в предстоящую субботу, 28 января. Такой прогноз дали специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в российской столице будет варьироваться в диапазоне от 2 до 4 градусов ниже нуля, ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается от -6 до -1 градусов, а ночью — до 10 градусов ниже нуля.

Также прогнозируется ветер переменных направлений, который будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в комментарии «Вечерней Москве» заявил, что в эти выходные влияние циклона на столицу ослабнет, к берегам Москвы-реки придут чуть более холодные воздушные массы.