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Метеоролог Леус рассказал, какой будет погода в Москве на выходных

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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Метеоролог Леус рассказал, какой будет погода в Москве на выходных
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В эти выходные влияние циклона на столицу ослабнет, к берегам Москвы-реки придут чуть более холодные воздушные массы. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Ночью в субботу, 28 января, в Москве ожидается минус 4–6 градусов, в области — минус 3–8 градусов. В первый выходной день в мегаполисе столбики термометра покажут 2–4 градуса ниже нуля в дневные часы, — сообщил метеоролог.

По словам собеседника «ВМ», в воскресенье в Москву придет следующий циклон, который будет активен на северо-западе России. Однако он все же заденет и столичный регион. Так, днем вновь уплотнятся облака, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ожидается на уровне минус 2–4 градуса.

Кроме того, будет падать давление, из-за чего барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба. Леус подчеркнул, что это на 4–6 единиц ниже нормы.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», с чем могут быть связаны резкие перепады температуры. По словам эксперта, за последние несколько десятилетий увеличилась «повторяемость экстремальных событий» — от очень холодных до очень теплых. Эти перепады, подчеркнул Вильфанд, являются следствием изменения климата.

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