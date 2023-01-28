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Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем через два года

Лейла Алиева
В мире
Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем через два года
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты Америки могут вступить в войну с Китаем через два года. Такое мнение выразил генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчиненным.

— Надеюсь, что я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году, — говорится в документе.

По его словам, Китай может установить контроль над Тайванем, воспользовавшись выборами президента в США в 2024 году. В связи с чем генерал попросил своих подчиненных доложить о мерах подготовки к боевым действиям с Китаем к концу февраля, передает телеканал NBC.

В 2023 году значительно увеличивается вероятность третьей мировой войны в связи с различными событиями. Крупный военный конфликт может произойти из-за следующих аспектов: украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове и территориальные претензии между Индией и Китаем.

Прямое столкновение НАТО и России само по себе маловероятно, однако рискованные шаги одной из сторон могут довести до третьей мировой войны.

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