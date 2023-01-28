«Хотя бы не призывала их топить»: Собчак ответила Красовскому на слова о «маленьких гаденышах»

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Еще в октябре прошлого журналистка Ксения Собчак прокомментировала высказывание своего коллеги Антона Красовского, который призвал «топить или жечь» украинских детей.

Только сейчас он вспомнил об этом и решил ответить Собчак.

— Ксения Анатольевна, дорогая. Избавляйтесь уже от комплекса разведенки. Хватит пристально следить за мной, мы с вами спали однажды в соседних креслах самолета. А кроме шуток, хочу спросить вашего совета. Как вы сами пережили шквал народной ненависти после высера про «маленьких гаденышей»? — съязвил Красовский в своем Telegram-канале.

В ответ на это телеведущая отметила, что называла детей «гаденышами», когда еще не была матерью и искренне не любила малышей. Однако даже при таком раскладе она никогда «не призывала их топить или сжигать»

— Какие еще помятые шестерки у тебя в рукаве, милый? У тебя честный пост вышел — и я тебе честно отвечу: ты заигрался в ненависть, остановись, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Скандальное высказывание телеведущий сделал 23 октября в авторской программе, когда писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине местные ребята говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями». Тогда Красовский на это ответил, что «топить таких надо было или жечь». После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с журналистом.