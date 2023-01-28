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Умер солист Большого театра Николай Низиенко

Лейла Алиева
Общество
Умер солист Большого театра Николай Низиенко
Фото: Telegram / Большой театр России

На 76-году жизни скончался заслуженный артист России и бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра Николай Низиенко. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году жизни скончался солист оперной труппы Большого театра (1979-2003) заслуженный артист России Николай Филиппович Низиенко, — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом пройдет 28 января в 9:45 в морге больницы № 76 в Москве, похоронят его в этот же день в деревне Ченцово Заокского района Тульской области, передает Telegram-канал театра.

В 1978 году Низенко окончил вокальный факультет Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. При этом еще являясь студентом в 1976 году он начал работать Большом театре в качестве стажера.

Через год после окончания вуза стал солистом оперной труппы и исполнял басовые партии в операх «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Садко» и других.

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