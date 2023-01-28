Врач назвал допустимое количество чашек кофе в день

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Некоторым людям не стоить пить больше трех чашек кофе в день. Об этом рассказал врач-генетик Александр Резник.

— При этом важно выбирать фильтрованный кофе, поскольку нефильтрованный (сваренный в турке или другим образом) содержит кофестол и кахвеол, которые повышают уровень «плохого» холестерина и могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснил он.

При соблюдении нормы фильтрованный кофе даже полезен для здоровья. Специалист добавил, что взрослым безопаснее будет пить не более 400 миллиграмм кофеина в сутки, что составлять примерно две-три чашки.

Кофеин — сильный стимулятор и для большинства четвертая чашка будет лишней, передает агентство «Прайм».

Если за раз выпить слишком большую порцию кофе, то вместо бодрости наступит сонливость. Обратный эффект возникает из-за привыкания. Кофейные напитки плохо влияют на зубную эмаль. Если пить много кофе каждый день, зубы темнеют, желтеют, приобретают коричневатый оттенок.