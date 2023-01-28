Выставку Музея Победы «Выжить вопреки» представили в Словении

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Международном исследовательском центре Второй мировой войны в Мариборе (Словения) открылась выставка Музея Победы «Выжить вопреки» в четь Международного дня памяти жертв холокоста. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Мы должны донести правду об этих страницах истории войны во всей ее полноте, чтобы не допустить и мысли о недобросовестных спекуляциях, попытках что-то умолчать или переложить ответственность, — отметил директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

На выставке представлено порядка 100 оцифрованных материалов, среди которых фотографии, живопись, графика, изображения предметов из фондов музея. Гости смогут увидеть работы художников Ильи Клейнера и Николая Осенева, графику Геннадия Доброва и Александра Цесевича.

В экспозиции также собраны найденные предметы на местах расстрелов евреев и из концлагеря Майданека, фотоматериалы из экспозиции в бараке № 14 комплекса «Аушвиц-Биркенау», личные карточки узников концлагерей, рабочие карточки военнопленных и многое другое.

С 16 по 31 января в России проходит ежегодная «Неделя памяти жертв холокоста». Неделя памяти по традиции становится масштабным общественным событием, посвященным одной из крупнейших трагедий ХХ века. В 2022 году более тысячи мемориальных, культурных, образовательных и просветительских мероприятий «Недели памяти» прошли в 82 регионах страны.