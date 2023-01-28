Ефимов: Участок бывшей промзоны в Перове реорганизуют по программе комплексного развития территорий

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По программе комплексного развития территорий в районе Перово будет реорганизован участок бывшей промышленной зоны «Соколиная Гора» площадью 20,64 гектара. Проект решения был опубликован на сайте правительства столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках проекта на данной территории будут возведены общественно-деловые и спортивные пространства, а также коммунальный объект. Ефимов отметил, что реализация этой инициативы создаст рабочие места для не менее семи тысяч человек. Суммарный объем вложений в реорганизацию участка оценивается в 26,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города — в 2,6 миллиарда.

На сегодняшний день территория используется нерационально, поскольку там находятся складские помещения, офисы и автосервис.

В свою очередь министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что общая площадь застройки составит около 290 тысяч «квадратов».

Он также добавил, что на этой площадке в районе Перово планируется возвести гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также объект коммунального назначения и помещения для правоохранительных органов. Кроме того, на участке появится медиакластер, где будут создавать полнометражные кинофильмы, телесериалы.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти выставили на аукцион право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Владыкино» на северо-востоке города.