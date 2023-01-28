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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с гололедицей в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до 00:00 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения — до 00:00 29 января. Местами гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, что в эти выходные влияние циклона на столицу ослабнет, к берегам Москвы-реки придут чуть более холодные воздушные массы. По его словам, в воскресенье в город придет следующий циклон, который будет активен на северо-западе России, однако он все же заденет и столичный регион.

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «Вечерка» встретилась с метеорологом Романом Вильфандом и спросила, каких еще сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.

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