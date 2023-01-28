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Новые зоны отдыха появились в парке «Долина реки Химки»

Лейла Алиева
Город
Новые зоны отдыха появились в парке «Долина реки Химки»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, парк Долина реки Химки Карта всех событий

В парке «Долина реки Химки» специалисты обустроили новые зоны отдыха. Об этом в субботу, 28 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Работы проходили в рамках комплексного благоустройства одной из ключевых вылетных магистралей — Волоколамского шоссе. При разработке проекта приняли решение привести в порядок и прилегающие территории, в том числе парк «Долина реки Химки», — отметил он.

В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю все «воздушные» провода, обновили покрытие дорожек на спусках и подъемах, оборудовали удобные лестницы, а также поставили 13 фонарей и свыше 100 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80 процентов работ по благоустройству около станции будущего МЦД-4 Переделкино на западе столицы. Проект включает озеленение территории: запланирована высадка почти 250 деревьев и 300 кустарников, обустройство свыше 40 тысяч квадратных метров газона.

Петр Бирюков Благоустройство Химки
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