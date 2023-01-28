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Сергей Собянин рассказал о работе и истории столичных катков

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал о работе и истории столичных катков
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В столице в этом году работает 215 катков с искусственным льдом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 28 января.

Первый каток в столице открылся еще в 1931 году в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, а в 1954 году ледовая площадка открылась и на ВДНХ.

— Но затем глобальное потепление нанесло этой традиции, казалось бы, непоправимый удар. Поздний приход зимы, ранняя весна, частые оттепели отбивали желание заниматься заливкой и уходом за льдом. Зачем делать то, что все равно будет быстро разрушено самой природой, — рассказал мэр.

На сегодняшний день в Москве функционирует 215 катков с искусственным льдом, который позволил возродить и традиционные городские катки. Основным катком столицы осталась главная аллея на ВДНХ, площадь которой составляет более 20 тысяч квадратных метров.

Более 11 холодильных установок не дают катку растаять, а кроме массового катания, здесь проводятся и другие развлекательные мероприятия, добавил Собянин в своем блоге.

На днях открылся новый каток в столичном районе Лефортово. Современную ледовую площадку обустроили около одноименной станции метрополитена.

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