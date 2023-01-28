Андрей Бочкарев рассказал об испытаниях инженерных систем на новых станциях БКЛ метро

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На северо-восточном, южном и восточном участках Большой кольцевой линии (БКЛ) метро проводятся пусконаладочные работы. Об этом в субботу, 28 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На новых участках БКЛ проводится настройка оборудования, что позволит обеспечить бесперебойную работу станций после открытия для пассажиров. В частности, идет проверка работы контактной сети в эксплуатационном режиме, испытания вентиляции, связи и других систем, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, каждый из станционных комплексов имеет 55 инженерных систем. Они в свою очередь требуют увязки с действующими объектами метрополитена, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве. По его словам, в наступившем году планируется открытие 14 новых станций метро. При этом на Большой кольцевой линии откроется девять станций.