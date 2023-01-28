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Лисы, белки и зайцы: москвичам рассказали, как определить животное по отпечаткам лап

Лейла Алиева
Город
Лисы, белки и зайцы: москвичам рассказали, как определить животное по отпечаткам лап
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На природных территориях столицы можно заметить отпечатки лап около 20 видов зверей. Специалисты Мосприроды рассказали, как определить вид животного по отпечаткам лап.

— След белки небольшой и имеет форму трапеции. Обычно задние, более крупные лапы находятся на следовой дорожке впереди, а маленькие передние отпечатываются сзади, — отметили специалисты.

На присутствие белки указывают также еловые шишки, из которых зверек достает семена. В свою очередь зайцы оставляют отпечатки на снегу всех четырех лап, а задние обычно оказываются впереди и стоят рядом друг с другом.

След лисы похож на собачий, однако отличается степенью ровности. Так, лиса ходит прямо, а собака — зигзагом, пишет официальный сайт мэра Москвы.

За прошедший год специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали 240 видов животных на природных территориях столицы. Среди краснокнижных животных числятся сыч мохноногий в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, коршун черный в комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природно-историческом парке «Измайлово».

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