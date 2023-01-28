Диетолог назвала причины появления фобии к еде

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Страхи к определенным продуктами могут быть вызваны повышенным уровнем тревожности. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

— Общий уровень тревожности сейчас повышен. И одним из проявлений невроза является фобия в отношении каких-то продуктов питания. Человеку может казаться, что он что-то съест, отравится, заболеет. Это признаки нестабильной нервной системы, — пояснила она.

Еще одна из причин фобии — страшилки в интернете, где пишут об опасных веществах, содержащихся в том или ином продукте. Также у людей может возникнуть ихтиофобия, то есть боязнь рыб. Она возникает из страха подавиться костями, который иногда остается на всю жизнь, пишет «Москва 24».

При повышенной чувствительности желудка есть ряд продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.