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El País: ВСУ хотят получить от Запада 24 истребителя

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
El País: ВСУ хотят получить от Запада 24 истребителя
Фото: shutterstock

Украина желает получить от Запада 24 истребителя в рамках первого этапа новой военной помощи. Об этом в субботу, 28 января, сообщает El País со ссылкой на официального представителя командования ВВС Украины Юрия Игната.

— Два батальона самолетов с 12 истребителями в каждом. Это новый пакет военной помощи, который украинская армия намерена заполучить от своих международных союзников, — отмечается в статье.

При этом Юрий Игнат отметил, что, несмотря на поставки желаемого вооружения, украинская армия не сможет сразу им воспользоваться, так как не менее полугода потребуется на подготовку пилотов и команд наземного обслуживания.

До этого группа законодателей из палаты представителей американского Конгресса потребовала от руководства американской администрации объяснений по поводу решения о передаче танков Abrams Украине. По словам авторов обращения, армия Украины до начала Россией специальной военной операции показала «неспособность предотвращать хищение и продажу военного имущества».

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