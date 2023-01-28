Сергей Собянин: Площадка «Печатники» ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличится почти в два раза до 2032 года

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До 2032 года территорию площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планируется увеличить почти в два раза — до 77 гектаров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 28 января.

— «Печатники» присоединили к столичной ОЭЗ в 2017 году, сейчас она включает в себя пять территорий. К уже существующим 130 компаниям, работающим на площадке, присоединятся и новые участники, которые будут вести инновационную деятельность по нескольким направлениям, — рассказал мэр.

В рамках работ площадь промышленных и деловых пространств расширится примерно до 1,4 миллиона квадратных метров. Территория «Печатники» органично войдет в застройку развивающегося Южнопортового района, написал Собянин в своем Telegram-канале.

26 января Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняли участие в запуске первой линии производства твердых лекарственных препаратов на новом заводе в Зеленограде. Новый завод расположился на площадке особой экономической зоны «Технополис «Москва».