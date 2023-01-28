Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин: Площадка «Печатники» ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличится почти в два раза до 2032 года

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: Площадка «Печатники» ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличится почти в два раза до 2032 года
Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

До 2032 года территорию площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планируется увеличить почти в два раза — до 77 гектаров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 28 января.

— «Печатники» присоединили к столичной ОЭЗ в 2017 году, сейчас она включает в себя пять территорий. К уже существующим 130 компаниям, работающим на площадке, присоединятся и новые участники, которые будут вести инновационную деятельность по нескольким направлениям, — рассказал мэр.

В рамках работ площадь промышленных и деловых пространств расширится примерно до 1,4 миллиона квадратных метров. Территория «Печатники» органично войдет в застройку развивающегося Южнопортового района, написал Собянин в своем Telegram-канале.

26 января Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняли участие в запуске первой линии производства твердых лекарственных препаратов на новом заводе в Зеленограде. Новый завод расположился на площадке особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Сергей Собянин технополис «Москва» Район Печатники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте