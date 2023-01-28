Еще пять электробусов новой поставки принял Мосгортранс

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мосгортранс завершил приемку еще пяти электробусов новой поставки, благодаря чему транспортный парк столицы достиг 1055 единиц. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул в субботу, 28 января.

— Завершили приемку еще пяти электробусов новой поставки, которые выйдут на маршруты города. Число электробусов в столице достигло 1055 единиц. Запас хода новых моделей достигает 90 километров после подзарядки, — поделился он.

У новых электробусов увеличен передний указатель маршрута, его лучше видно издалека. Также в салоне транспорта установлено адаптивное освещение, меняющееся от холодного к теплому в течение дня.

С начала своей работы столичные электробусы перевезли более 276 миллионов пассажиров, сегодня на 79 городских маршрутах работает 1050 таких машин. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за последние четыре года автобусный парк столицы стал одним из крупнейших в мире. Так, в прошлом году электробусы начали курсировать по Новой Москве.