Психиатр объяснил, как требование отличных оценок у ребенка может отразиться на его взрослой жизни

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Поведение детей во многом зависит от их взаимоотношений с родителями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал психиатр и психотерапевт Алексей Вилков.

— Если с раннего возраста воспитывать ребенка в ежовых рукавицах и требовать от него одних пятерок, сформируется болезненный перфекционизм. Он не сможет принять никакую другую оценку, кроме лучшей. Когда такой ребенок получает четыре, он воспринимает это болезненно и боится сказать об этом взрослым, — пояснил он.

Чтобы избежать этого, родителям необходимо забыть о категоричных заявлениях о том, что хорошая оценка — это пять, и никакая другая. В противном случае такая установка отразится на ребенке, когда он повзрослеет.

Если внушать детям, что важно делать все идеально, то в более сознательном возрасте они будут испытывать кризис и разочарования, заявил Вилков.

Слишком серьезное отношение родителей к отметкам может отбить у ребенка желание учиться или даже привести к более страшным последствиям. Подробнее о том, как говорить с детьми об оценках и мотивировать учиться без угроз и конфликтов, — в материале «ВМ».