Собянин рассказал о финальном этапе реконструкции станции Очаково

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Реконструкция станции Очаково вышла на финальный этап. Уже в 2023 году она станет современным пригородным вокзалом и частью четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), который соединит Апрелевку и Железнодорожный. Об этом в субботу, 28 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, устаревшая станция была закрыта 10 июля 2022 года для проведения масштабной реконструкции. На текущий момент работы завершены более чем на 90 процентов. В ближайшее время здесь вновь начнут останавливаться поезда.

Обновленная станция Очаково получит современную инфраструктуру и к 2030 году сможет принимать свыше 11 тысяч пассажиров на ежедневной основе. Мэр столицы также добавил в своем Telegram-канале, что с открытием этого пригородного вокзала и запуском МЦД-4 улучшится транспортная доступность для 120 тысяч жителей района Очаково-Матвеевское.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

До этого Сергей Собянин рассказал, что более 70 процентов пассажиров МЦД совершают бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо. Такие пересадки возможны на 22 станциях МЦД, а оплатить проезд можно с помощью «Тройки» или банковской карты.