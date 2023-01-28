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Психотерапевт рассказал, почему троечники добиваются успехов

Иссалина Аюпова
Евгений Жуков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психотерапевт рассказал, почему троечники добиваются успехов
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему школьники, получающие тройки, обычно добиваются успехов.

Говоря об этой теме, эксперт отметил, что у детей, имеющих средний балл в школе, действительно есть некоторые преимущества перед отличниками. Все дело в том, что такие школьники реальнее смотрят на свои возможности и не так близко к сердцу воспринимают неудачи.

Троечники, как правило, довольствуются малым, поскольку научились ценить то, что имеют в данный момент. Кроме того, такие дети не стремятся сделать заданную им работу идеально, а работают в комфортном для них темпе, потому как знают, что все равно придут к результату.

Отношения родителей и детей часто страдают из-за школьных оценок. Обычно взрослым может быть сложно найти золотую середину между строгостью и поддержкой, а дети боятся признаться в полученной двойке. «Вечерняя Москва» обсудила с Алексеем Вилковым, как говорить с детьми об оценках и мотивировать учиться без угроз и конфликтов.

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