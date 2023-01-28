Киев заявил о переговорах по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму

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Украинское правительство, согласовав поставки танков, на данный момент ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крымскому полуострову. Об этом в субботу, 28 января, заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

— Сейчас на переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и, соответственно, авиация, — рассказал Подляк

Политик помимо этого добавил, что Вооруженным силам Украины требуется от 350 до 500 танков, при этом страна надеется на максимально сжатые сроки поставок — до полутора-двух месяцев.

Подоляк также подчеркнул, что украинскому руководству не следует заниматься выражением своего недовольства. Вместо этого необходимо «четко ежедневно рассказывать» о необходимости поставок авиации и ракет, передает ТАСС.

До этого испанская газета El País, ссылаясь на официального представителя командования ВВС Украины Юрия Игната, сообщило, что Киев желает получить от своих западных партнеров 24 истребителя в рамках первого этапа новой военной помощи.