«Продолжение невразумительной погоды»: москвичей ждут небольшие морозы и снегопад

вид / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в первый день недели в Москве будет пасмурно и без осадков.

— В понедельник нас ждет продолжение этой невразумительной и неясной погоды. Будет пасмурно с небольшими морозами. В столице ожидается минус пять градусов ночью, а днем температура поднимется до минус одного градуса тепла, — сказал Шувалов.

Синоптик отметил, что во вторник в столицу придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер:

— Во вторник пойдет небольшой снежок. Давление резко упадет до 732–734 миллиметров ртутного столба. Сейчас оно находится на отметке 748. Более того, усилится ветер до 12–14 метров в секунду, так как придет юго-западный циклон. Температура воздуха составит от трех до пяти градусов ниже нуля ночью, а днем — минус два градуса.

Как уточнил Шувалов, в среду москвичам не стоит ждать солнца, несмотря на то что циклон начнет покидать столицу.

— В среду будет пасмурно. В столице ожидается тонкая облачность. А температура останется такой же, как в среду. Однако начнет расти атмосферное давление, так как циклон будет постепенно покидать Москву, — рассказал эксперт.

Специалист сообщил, что в последние будние дни будет идти снег:

— В четверг и пятницу москвичей ожидают снегопады. Температура ночью сохранится на отметке минус три, а днем — минус один градус ниже нуля.

А в выходные дни в столице резко похолодает, заверил синоптик.

— В субботу продолжится снегопад, но температура начнет падать. В выходные дни в Москве будет уже минус 10–12 градусов ниже нуля в ночное время и минус 3–4 днем, — заверил собеседник «ВМ».

До этого стало известно, что в связи с гололедицей в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до 00:00 29 января. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

Кроме того, наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, а в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «Вечерка» встретилась с метеорологом Романом Вильфандом и спросила, каких еще неожиданных сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.