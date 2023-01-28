При ударе ВСУ по больнице в ЛНР погибли 14 человек
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В населенном пункте Новоайдаре в Луганской народной республике Вооруженными силами Украины был нанесен намеренный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы. В результате погибли 14 человек и еще 24 ранены. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Отмечается, что в обстрелянной больнице специалисты на протяжении многих месяцев оказывали необходимую медицинскую помощь местному населению и военнослужащим.
— В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал, — уточнили в российском оборонном ведомстве.
Там также добавили, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, передает Telegram-канал Минобороны РФ.
24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек. Он добавил, что за это время были ранены 96 местных жителей.