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Гладков: Всего за время обстрелов ВСУ Белгородской области погибли 25 человек

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Гладков: Всего за время обстрелов ВСУ Белгородской области погибли 25 человек
Фото: belregion.ru

С начала обстрелов со стороны Украины в Белгородской области погибли 25 человек. Об этом во вторник, 24 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Помимо того, что есть 25 погибших, есть 96 человек, которые ранены, — передает слова Гладкова официальный сайт Кремля.

Во время встречи Путин оценил успехи Гладкова в развитии региона. По его словам, Белгородская область демонстрирует «очень хорошие результаты» стабильного развития. Прежде всего это подтверждается объективными показателями роста валового регионального продукта, промышленного производства, а также стройки и инвестиций.

До этого Гладков заявил о ночном обстреле украинскими силами населенного пункта Шебекино. Он добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домовладений и два автомобиля. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи. В результате инцидента пострадали шесть человек.

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