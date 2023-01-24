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Путин начал встречу с белгородским губернатором с вопросов безопасности

Евгений Жуков
Общество
Путин начал встречу с белгородским губернатором с вопросов безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин, начиная рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, предложил сперва обсудить вопросы безопасности. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и с работы оперативного штаба под вашим руководством, — заявил российский лидер в начале беседы.

При этом глава государства оценил успехи Гладкова в развитии региона. По его словам, Белгородская область демонстрирует «очень хорошие результаты» стабильного развития. Прежде всего это подтверждается объективными показателями роста валового регионального продукта, промышленного производства, а также стройки и инвестиций, передает официальный сайт Кремля.

До этого Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить в новых российских регионах работу для повышения уровня жизни граждан.

Помимо этого, российский лидер призвал обеспечить в РФ товарные запасы лекарств. Несмотря на собственную специфику, подчеркнул он, там может работать такая же схема, что и в газовой отрасли.

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