Путин поручил Мишустину ускорить работу для повышения уровня жизни в новых регионах

Фото: Администрация президента РФ

В новых российских регионах необходимо ускорить работу для повышения уровня жизни граждан. С таким поручением президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

— У нас там целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее. <...> Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее, — сказал глава государства.

В частности, президент порекомендовал начать работу по этому вопросу уже с 24 января. Власти, по словам Путина, предусмотрели все необходимые средства для решения этой задачи, сообщает сайт Кремля.

До этого российский лидер призвал обеспечить в РФ товарные запасы лекарств. Несмотря на собственную специфику, подчеркнул он, там может работать такая же схема, что и в газовой отрасли

Также депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым выступили с инициативой уменьшить пенсионный возраст для работников Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. После включения в состав страны пенсионные условия для граждан ухудшились. В связи с этим депутаты предлагают вернуть для них прежний порог.