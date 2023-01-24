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Путин призвал обеспечить в РФ товарные запасы лекарств

Араз Салехов
Общество
Путин призвал обеспечить в РФ товарные запасы лекарств
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить товарные запасы лекарств, в частности, в осенне-зимний период. Об этом во вторник, 24 января, он заявил в ходе совещания с членами правительства.

— Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени. Ну вот мы когда проходим осенне-зимний период, мы, кроме того что мы — одна из самых крупных газодобывающих стран, мы же закачиваем для прохождения осенне-зимнего периода, пика осенне-зимнего периода в подземные хранилища газ. И то же самое делаем по торговым сетям, по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов, — пояснил глава государства.

Несмотря на собственную специфику, подчеркнул Путин, там может работать такая же схема, что и в газовой отрасли, сообщает сайт Кремля.

До этого российский лидер отметил рост цен на лекарства и их дефицит, несмотря на расширение фармпроизводства. При этом 60 процентов на рынке, по словам Путина, занимают отечественные лекарственные препараты.

В Госдуму внесли проект о штрафах для фармацевтов, которые продают лекарства без рецепта. «Вечерняя Москва» выясняла, как отследить незаконную продажу таблеток и что предполагает инициатива.

По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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