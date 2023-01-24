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Приметы и советы

Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

Араз Салехов
Общество
Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин отметил рост цен на лекарства и их дефицит, несмотря на расширение фармпроизводства. Об этом он заявил на совещании с членами правительства во вторник, 24 января.

— Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время. И наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то что у нас наблюдается рост производства, фармацевтической продукции, за три квартала прошлого года он составил примерно 22 процента, — сказал глава государства.

При этом 60 процентов на рынке, по словам Путина, занимают отечественные лекарственные препараты, сообщает сайт Кремля.

До этого Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков. Согласно данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте имеется свыше 10,5 миллиона упаковок препарата с международным непатентованным наименованием «Амоксициллин»; свыше 6,4 миллиона упаковок средства «Амоксициллин + клавулановая кислота» и многого другого.

В Госдуму внесли проект о штрафах для фармацевтов, которые продают лекарства без рецепта. «Вечерняя Москва» выяснила, как отследить незаконную продажу таблеток и что предполагает инициатива.

По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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