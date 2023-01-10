Губернатор Белгородской области сообщил о ночном обстреле ВСУ города Шебекино

Фото: belregion.ru

Вооруженные сил Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 10 января, совершили обстрел города Шебекино, пострадавшие отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Этой ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет, — сказал он.

Глава региона добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домовладений и два автомобиля. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи.

На данный момент специалисты аварийных служб проводят ремонт поврежденной инфраструктуры. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00, отметил Гладков в своем Telegram-канале.

2 января украинские военнослужащие подвергли обстрелу приграничное село Муром в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате инцидента среди жителей никто не пострадал.

30 декабря солдаты ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Было обнаружено попадание снаряда на территорию промышленного предприятия, из-за которого оказались выбиты окна и поврежден забор.