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Губернатор Гладков сообщил о попавшем под обстрел селе в Белгородской области

Араз Салехов
Происшествия
Губернатор Гладков сообщил о попавшем под обстрел селе в Белгородской области
Фото: belregion.ru

Приграничное село Муром в Белгородской области попало под обстрел украинской армии. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша, — отметил он.

Гладков в своем Telegram-канале добавил, что оперативные службы региона уже работают на месте инцидента.

До этого беспилотник украинской армии был сбит системой противовоздушной обороны вблизи Воронежа. Как уточняется, пострадавших и разрушений на земле нет.

Помимо этого, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 2 января атаковали Климовский район Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал. Удар беспилотников нанес повреждения одному из объектов энергоснабжения, расположенных в регионе. В настоящее время в одном из населенных пунктов Климовского района отсутствует электричество.

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