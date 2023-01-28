Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел избран президентом Чехии

Фото: flickr/nato

Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии с 57 процентами голосов. Об этом стало известно в субботу, 28 января.

В ходе завершающегося подсчета голосов стало понятно, что другой кандидат, бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, набрал 43 процента и уже не сможет догнать конкурента. Явка составила почти 70 процентов. Чешский премьер Петр Фиала подтвердил на пресс-конференции победу Павела на выборах президента страны.

— Поздравляю Петра Павла с избранием четвертым по счету президентом Чехии. Победил поддержанный гражданами кандидат, победили ценности, которые он олицетворял. Это чрезвычайно важная новость в данное время, сложное в международном плане и экономической сфере, — заявил Фиала.

Президент Словакии Зузана Чапутова первая из иностранных лидеров поздравила Павела с избранием на пост, передает ТАСС.

14 января Петр Павел с 35,3 процента вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии.

До этого Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу президента Бразилии, став тем самым в третий раз главой государства на срок с 1 января 2023 года до 4 января 2027 года.