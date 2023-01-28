Британский полковник Кемп заявил о двух проблемах Зеленского в случае российского удара

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Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного наступления российской армии. Об этом в субботу. 28 января, рассказал британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью изданию Express.

По словам эксперта, главе украинского государства необходимо сделать неразрывными «две вещи». В контексте первой, президент должен организовать оборону страны «в случае большой наступательной операции» со стороны России, и одновременно с этим «организовать собственное продвижение»

— Смогут ли они (украинское правительство — прим. «ВМ») делать эти две вещи вместе — большой вопрос, — заявил офицер.

До этого Кемп отметил, что Вооруженные силы России сумеют добиться успеха в ходе конфликта, несмотря на заявления ряда западных СМИ. Военнослужащий подчеркнул, что смотреть на столкновение глазами украинского генштаба опрометчиво, поскольку картина боев совершенно иная.

Он также добавил, что российские бойцы с помощью артиллерии выбивают украинскую армию, продвигаясь медленно, долго. Однако в конечном итоге армии РФ удастся добиться успеха на востоке Украины.