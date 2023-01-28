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Reuters: Замглавы Минфина США обсудит в Турции и ОАЭ обход санкций Россией

Евгений Жуков
В мире
Reuters: Замглавы Минфина США обсудит в Турции и ОАЭ обход санкций Россией
Фото: shutterstock

Замминистра финансов Соединенных Штатов Брайан Нельсон на следующей неделе обсудит в Турции и на Ближнем Востоке обход Россией введенных против нее западных санкций. Об этом в субботу, 28 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя ведомства.

В материале говорится, что Нельсон намерен предупредить страны и компании о том, что они могут лишиться доступа к американскому рынку в том случае, если будут вести бизнес с предприятиями и организациями, попавшими под рестрикции Вашингтона.

Поездка замглавы министерства финансов пройдет в период с 29 января по 3 февраля. Помимо Турции, где запланированы переговоры в Анкаре и Стамбуле, Нельсон также посетит Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

Кроме обсуждения российской повестки, чиновник намерен рассмотреть действия Ирана в регионе, а также иностранные инвестиции.

До этого управление минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями заявило, что граждане России, которые находятся под санкциями, могут попытаться их обойти за счет инвестирования в коммерческую недвижимость. Такого рода предупреждение позволяет усилить действия американских властей по изолированию попавших под санкции российских лиц от международной финансовой системы.

Санкции ОАЭ Россия США Турция
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