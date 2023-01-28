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Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Синдика»

Евгений Жуков
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Синдика»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
МКАД, 65-й километр, внешняя сторона, вл1, Москва Карта всех событий

Пожар на складе со строительными материалами на рынке «Синдика» в Московской области был потушен. Об этом в субботу, 28 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

— В 20:55 28 января пожар на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье был полностью ликвидирован, — говорится в материале.

В ликвидации огня было задействовано свыше 150 сотрудников спасательной службы, а также 39 единиц специальной техники. На данный момент устанавливается причина пожара. Все соответствующие выводы будут сделаны по результатам пожарно-технического исследования, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в вестибюле станции столичного метро «Каширская» произошел пожар. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. В ходе инцидента никто не пострадал.

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