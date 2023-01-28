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Автомобиль загорелся на 33-м километре МКАД

Евгений Жуков
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Автомобиль загорелся на 33-м километре МКАД
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Москва, МКАД, 33-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 33-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте работают профильные специалисты оперативных служб города. Для движения транспорта перекрыта крайняя правая полоса.

Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в Анадырском проезде. Пассажирский автобус сбил человека. Пострадавшего госпитализировали.

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