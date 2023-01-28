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Зеленский заявил, что Украине жизненно необходимы баллистические ракеты ATACMS

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил, что Украине жизненно необходимы баллистические ракеты ATACMS
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимы баллистические ракеты, в частности ATACMS.

— Украине нужны дальнобойные ракеты. Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия, — сказал он в обращении в Telegram-канале.

Ракету ATACMS может нести реактивная система залпового огня HIMARS, передает РИА Новости.

Ход конфликта на Украине загнал президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой последующий шаг приведет их к катастрофе. Об этом 28 января написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive. Он считает, что если Белый дом решит интенсифицировать процесс вооружения ВСУ и идти на эскалацию конфликта, то это точно приведет к ядерной войне. Однако в том случае, если Байден откажется от поставок вооружения, то это загонит украинского лидера в безвыходную ситуацию.

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