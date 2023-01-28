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Подполковник армии США Дэвис: Байден и Зеленский загнаны в тупик на Украине

Евгений Жуков
В мире
Подполковник армии США Дэвис: Байден и Зеленский загнаны в тупик на Украине
Фото: president.gov.ua

Ход конфликта на Украине загнал президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой последующий шаг приведет их к катастрофе. Об этом в субботу, 28 января, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.

Эксперт выразил мнение о том, что если Белый дом решит интенсифицировать процесс вооружения украинской армии и идти на эскалацию конфликта, то это неизбежно приведет к ядерной войне. Однако в том случае, если американский лидер откажется от поставок боевой техники — загонит Зеленского в безвыходную ситуацию.

— Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж, — заявил Дэвис.

Он также добавил, что единственным правильным решением для правительства США в этой ситуации было бы положить конец конфликту и заключить соглашение на взаимоприемлемых условиях, не создав при этом предпосылок для большой войны.

До этого ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США и Украина могут не пережить попытки нанести удар по российскому Крыму. Он также сказал, что Америка наняла для реализации своих геополитических амбиций в Восточной Европе одно из самых коррумпированных правительств во всем мире.

Украина Джо Байден Владимир Зеленский США
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