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Ведущий Fox Карлсон: Попытка США и Киева захватить Крым приведет к ядерной войне

Юлия Курганова
В мире
Ведущий Fox Карлсон: Попытка США и Киева захватить Крым приведет к ядерной войне
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты и Украина могут не пережить попытки нанести удар по российскому Крыму. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

— Забрать Крым у России? Их важнейший порт? Россия не раз заявляла, что подобные действия приведут к ядерной войне. Я не вижу причин сомневаться в этом. И это новый план? Это же чистое безумие, — заявил он.

Карлсон сказал, что Америка наняла для реализации своих геополитических амбиций в Восточной Европе одно из самых коррумпированных правительств во всем мире, в котором несколько высокопоставленных чиновников, включая заместителя министра обороны и заместителя генерального прокурора, подали в отставку, так как были «слишком коррумпированы» даже для президента Украины Владимира Зеленского.

Конец карьеры и репутации президента Соединенных Штатов Джо Байдена близок из-за случая с хранением секретных документов в гараже. Об этом заявил Такер Карлсон. Телеведущий поделился, что помощники американского лидера до сих пор находят стопки его документов, оставленные в самых разных местах.

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