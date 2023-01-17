«Начало конца Джо Байдена»: президенту США предрекли конец карьеры

Фото: Whitehouse

Конец карьеры и репутации президента США Джо Байдена близок из-за случая с хранением секретных документов в гараже. Об этом заявил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

— На деле это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым, — отметил он.

Телеведущий поделился, что помощники американского лидера до сих пор находят стопки его документов, оставленные в самых разных местах.

Байден в четверг, 12 января, признал, что в его «личной библиотеке», находящейся у него дома, хранились секретные документы. Данные бумаги относятся к периоду его работы на посту вице-президента в администрации Барака Обамы и могли в нарушение установленных регламентов храниться в его бытность частным лицом.

После спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Конгресс расследовать инцидент, связанный с обнаружением секретных документов у американского президента. Чиновник добавил, что Байден будучи на посту вице-президента держал секретные документы «в открытом доступе». По мнению Маккарти, Конституция должна беспристрастно и в равной степени применяться ко всем.