Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Начало конца Джо Байдена»: президенту США предрекли конец карьеры

Араз Салехов
В мире
«Начало конца Джо Байдена»: президенту США предрекли конец карьеры
Фото: Whitehouse

Конец карьеры и репутации президента США Джо Байдена близок из-за случая с хранением секретных документов в гараже. Об этом заявил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

— На деле это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым, — отметил он.

Телеведущий поделился, что помощники американского лидера до сих пор находят стопки его документов, оставленные в самых разных местах.

Байден в четверг, 12 января, признал, что в его «личной библиотеке», находящейся у него дома, хранились секретные документы. Данные бумаги относятся к периоду его работы на посту вице-президента в администрации Барака Обамы и могли в нарушение установленных регламентов храниться в его бытность частным лицом.

После спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Конгресс расследовать инцидент, связанный с обнаружением секретных документов у американского президента. Чиновник добавил, что Байден будучи на посту вице-президента держал секретные документы «в открытом доступе». По мнению Маккарти, Конституция должна беспристрастно и в равной степени применяться ко всем.

Джо Байден США Документы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте